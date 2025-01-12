الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة: الكارت الموحد الطريق الأمثل لوصول دعم التموين لمستحقيه

الكارت الموحد، فيتو
الكارت الموحد، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني يمكن تحميله على المحمول، ويستهدف إيصال الدعم لمستحقيه.

تنقية البيانات 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"مازالت مرحلة تنقية قاعدة البيانات مستمرة ويتم الانتهاء منها في الفترة المقبلة".

ضم المستحقين للدعم التمويني بالكارت الموحد

وأكد خلال عملية تحميل البيانات بالكارت الموحد سيتم ضم المستحقين للدعم التمويني، والعملية لا تزال جارية.
 

خدمات الكارت الموحد

ولفت إلى أنه سيتم إضافة خدمات دعم التموين أو خدمات أخرى مثل التأمين الصحي الشامل على الكارت الموحد، في إطار منظومة الشمول المالي.

نقل الدعم التمويني للكارت الموحد

وأوضح:"الدعم التمويني سينتقل لـ الكارت الموحد ولن يكون هناك أي نوع من الخلل، أما بالنسبة لإلغاء بطاقات التموين الحالية بصورة مفاجئة فهذا لن يحدث".

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منظومة إلكترونية مميكنة 

وتابع إن الكارت الموحد منظومة الكترونية مميكنة على قدر كبير من الحوكمة، للتأكد من المستحقين للدعم التمويني، وفرز وتنقية جداول المستحقين، وخلال الأشهر المقبلة تكون المنظومة قد اكتملت.

 

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