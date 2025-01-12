الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

بعد نهاية الجولة الخامسة، ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

فاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

فيما تعادل المصري مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله ليتأجل الحسم بينهما للجولة الأخيرة

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

الزمالك 11 نقطة

المصري 6 نقاط 

إنيمبا 5 نقاط

بلاك بولز 4 نقاط

وكان حسام أشرف سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 والثاني في الدقيقة 53.

قلص إيفوني لاعب بلاك بولز الفارق وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 61.

فيما سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك في مرمى بلاك بولز بالدقيقة 82.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل مباراة بلاك بولز وجاء كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

مباراة الزمالك ضد نظيره بلاك بولز أقيمت اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

ونقلت المباراة مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

 

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