الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

غلق باب التقديم لوظائف البوسنة والهرسك

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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انتهت وزارة العمل، اليوم الأحد، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي أعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الاثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700 يورو شهريا.

مزايا وظائف البوسنة والهرسك 

وقالت "الوزارة " إن الراتب يصل إلى 700 يورو شهريًّا بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات أثناء فترات العمل، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي واجتماعي ومعاش للعمال، ومدة العقد سنة ويجدد، وبيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنية.

خطوات التقديم للوظائف 

وأضافت أن التقديم على فرص العمل مجاني،وبدون أي رسوم،أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 6 يناير ولمدة أسبوع  .

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف البوسنة والهرسك 

وأشارت هبة أحمد مدير عام التشغيل إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وتوافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة بالإضافة الى شهادة مؤهل دراسي أو محو أميه، وخبرة 3 سنوات على الأقل، والسن من ٣٠ - ٤٥ سنة،  ويفضل معرفة اللغة الانجليزية.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.

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