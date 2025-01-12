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رياضة

الكونفدرالية، الزمالك يبحث عن هدف التقدم أمام بلاك بولز بعد 15 دقيقة

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

يسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز 

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تشكيل مباراة بلاك بولز وجاء كالتالي: 


حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

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