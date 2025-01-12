الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

السكرتير العام بسوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

السكرتير العام بسوهاج
السكرتير العام بسوهاج

قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة، سوهاج اليوم، بتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز شمال المحافظة، لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح.


السكرتير العام بسوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية 

وقد تضمنت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بطما، وطهطا، والمراغة، وتابع السكرتير العام  إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم، كما قام بتسليم عدد من نموذج 8 للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح.
 

وفيما يخص موقف طلبات التصالح على مستوى المحافظة، فقد أوضح السكرتير العام أن عدد الطلبات المقدمة بلغ ٣٤٢٦٩ طلب، فيما تم إصدار عدد ٤٢٣٨ نموذج " ٧ "، وعدد ٢٣٦٣ نموذج " ٨" حتى الآن.

وشدد السكرتير العام على تنفيذ توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات.

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