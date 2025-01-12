الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر السومة يعود مجددا للدوري السعودي

عمر السومة
عمر السومة

يعود المهاجم السوري المخضرم عمر السومة، إلى الدوري  السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد سنوات من التألق مع أهلي جدة.

ونجح نادي العروبة السعودي في حسم صفقة انتقال عمر السومة قادمًا من العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي مُقرر إقامته مساء اليوم الأحد. 

وكشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن مقر نادي العروبة السعودي، سيستضيف فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الصفقة الجديدة، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل التعاقد والإجابة على أسئلة الصحفيين.

ويُعتبر عمر السومة أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية، حيث يتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق هذا الإنجاز خلال مسيرة كروية حافلة بالإنجازات والأهداف بقميص أهلي جدة السعودي.

من ناحية أخرى، خطف فريق  اتحاد جدة، تعادلا صعبا من الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري  السعودي.

وأحرز هدف الفيحاء ساكالا في الدقيقة 3+90.

وتعادل اتحاد جدة سريعا في الدقيقة 90+5 عن طريق فواز الصقور.

 

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء 

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، عبد العزيز البيشي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي عمر السومة نادي العروبة العربي القطري أهلي جدة

مواد متعلقة

الهلال السعودي يسعى لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي

الدوري السعودي، رونالدو يفشل في كسر رقم السومة وحمد الله
ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

بعد وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي، ما هو اختبار الحساسية وكيف يتم ؟

حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية