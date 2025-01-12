عمر السومة يعود مجددا للدوري السعودي

يعود المهاجم السوري المخضرم عمر السومة، إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد سنوات من التألق مع أهلي جدة.

ونجح نادي العروبة السعودي في حسم صفقة انتقال عمر السومة قادمًا من العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي مُقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن مقر نادي العروبة السعودي، سيستضيف فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الصفقة الجديدة، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل التعاقد والإجابة على أسئلة الصحفيين.

ويُعتبر عمر السومة أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية، حيث يتربع على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق هذا الإنجاز خلال مسيرة كروية حافلة بالإنجازات والأهداف بقميص أهلي جدة السعودي.

من ناحية أخرى، خطف فريق اتحاد جدة، تعادلا صعبا من الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

وأحرز هدف الفيحاء ساكالا في الدقيقة 3+90.

وتعادل اتحاد جدة سريعا في الدقيقة 90+5 عن طريق فواز الصقور.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، عبد العزيز البيشي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.