وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بتعيين عدد من مديري العموم بديوان الوزارة

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قرارًا بتعيين 14 مديرا عاما لعدد من الإدارات بالديوان العام للوزارة ، من الذين تم اختيارهم في مسابقة القيادات الجديدة بالوزارة، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالوظائف القيادية الشاغرة، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المعينين قد اجتازوا كافة الإجراءات والاختبارات والمقابلات الشخصية، مع لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوزارة، برئاسة وزير التنمية المحلية وأعضاء اللجنة، كما حضروا كافة الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وهنأت الدكتورة منال عوض جميع مديري العموم المعينين بالديوان العام للوزارة، وطالبتهم ببذل أقصى الجهود في أداء المهام والعمل المكلفين به في الإدارات الخاصة بعملهم بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشتملت قرارات وزيرة التنمية المحلية على الآتية أسماؤهم: سامية محمد العربى مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومحمود زياد متولى مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومصطفى عادل عبد الموجود مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى، والمهندسة علية السيد عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى وهالة عواد إبراهيم حمد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومحمد عماد الدين محمد عبدالمعطي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، والدكتور أيمن أحمد محمد الجمل مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية

ومصطفى محمود عبدالمجيد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وبدري محمود بدرى مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وبدر عبد السيد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى، ونادرة أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى، ورانيا عبدالرحمن عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى، والدكتورة هناء سمير عبدالسميع مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وهشام إبراهيم عبدربه مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

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