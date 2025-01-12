الأحد 12 يناير 2025
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سياسة

مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،فيتو

استقبل مجلس النواب – اليوم – عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين حضروا جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة من المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني.

كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب -بمكتبه- وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس.

وشملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

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