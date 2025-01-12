6 رائدات أعمال مصريات  ضمن قائمة مبادرة أورورا العالمية للتكنولوجيا 2025

حصدت 6 رائدات أعمال جوائز القائمة النهائية لـمبادرة أورورا للتكنولوجيا 2025 Aurora Tech Award ، وهي جائزة سنوية مخصصة لدعم السيدات الأكثر طموحًا وتأثيرًا في الأسواق الناشئة بعالم التكنولوجيا.

جوائز رائدات الأعمال

ضمت القائمة أفضل 120 من رائدات الأعمال لعام 2025، من بين 2018 رائدة أعمال تقدمن للجائزة من 116 دولة حول العالم، ومن بينهن ست مرشحات مصريات.

وسيطرت على ترشيحات الجائزة أربعة قطاعات رئيسية وهي: التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا التعليمية وقطاع التجارة الالكترونية، وكانت غالبية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من قارة أفريقيا، بينما لم يدخل القائمة سوى عدد قليل من الشركات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة.

وجرت عملية اختيار دقيقة لتحديد 120 رائدة أعمال بارزة تبني أعمالًا جريئة ومبتكرة في الأسواق الناشئ، وهؤلاء السيدات على استعداد لتشكيل مستقبل صناعاتهن وبلدانهن، مما يجعلهن الأشخاص الذين يجب النظر إليهن في عام 2025".

ضمت القائمة، ست رائدات أعمال مصريات، وهن ليلى بدوي، مؤسسة تطبيق متخصص في تصميم الرقصات الرياضية وهي منصة رقمية تجمع بين وظائف متعددة لدعم المدربين والرياضيين أثناء التدريب، ومنة فاروق مؤسسة لمنصة تكنولوجية لتوفير سبل ركوب الدراجات والسكوتر للسيدات ونجلاء محمد مؤسسة شركة لتطويرالمعرفية الانتاجية لمواد الخام الطبيعية لصناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.

كما ضمت نسمة أمين، مؤسسة تطبيق لمتابعة الدورة الشهرية للسيدات المصريات بهدف إزالة جميع العوائق لتطبيق الصحة الرقمية، وسالي أسعد، وهي مؤسسة شركة لبناء البنية التحتية للمدفوعات متعددة العملات عبر الحدود لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسلمى مدحت، مؤسسة تطبيق متخصص في السلامة الشخصية والمصمم لتحويل الأشخاص المقربين إلى فريق أمني خاص.

مبادرة غير ربحية

وتعد جائزة أورورا للتكنولوجيا مبادرة غير ربحية من اندرايف للسيدات مؤسسات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي كان لمشاريعها تأثير عميق على التنمية العالمية بهدف دعم النساء في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة رائدات الأعمال.

اكدت ايزابيلا جاسمي سميث مديرة جائزة Aurora Tech Awards: " تُعد قائمة Aurora Top 120 هي الأولى لنا هذا العام، وتم اختيارها من خلال دعوة مفتوحة استمرت لمدة ثلاثة أشهر اجتذبت أكثر من 2000 طلب من رائدات الأعمال.

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