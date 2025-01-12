رئيس محكمة العدل الدولية يعلن استعداده لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام أبلغ عددا من النواب اللبنانيين أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.

استشارات نيابية حول الحكومة الجديدة في لبنان

وتبرز عدة أسماء وسط استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة والتي دعا إليها رئيس الجمهورية جوزيف عون غدا الاثنين، من بينهم النائب فؤاد مخزومي نائب عن دائرة بيروت،و النائب ابراهيم منيمنة نائب معارض مستقل.

وتترقب الأوساط اللبنانية بروز أسماء جديدة من قبل بعض الكتل والنواب خلال الاستشارات النيابية.

جوزيف عون رئيس لبنان الجديد

ويبدأ الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، غدا الاثنين استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة.

وانتخب جوزيف عون، الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعاني منها البلاد.

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