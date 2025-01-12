حجز دعاوى فيلم الملحد للحكم 23 مارس.. مرتضى منصور: الفيلم يحرض على الإلحاد وهدم القيم الدينية.. وهاني سامح: تيارات الظلام تفرض رقابتها على المجتمع

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعاوى عرض فيلم الملحد بالسينمات للحكم بجلسة ٢٣ مارس، إحدى الدعاوى مقامة من مرتضى منصور، وطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، وأخرى مقامة من هاني سامح المحامي وتطالب بعدم قبول دعاوى وقف عرض الفيلم والتصدي للرجعية ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية.

ازمة فيلم الملحد تصل محطتها الأخيرة بالمحاكم

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

وقال مرتضى منصور إن الفيلم يحرض على الإلحاد وهدم ثوابت الدين الإسلامي ويحمل الرسائل السلبية لهدم كل القيم الدينية في المجتمع.

وكان الدكتور هاني سامح المحامي أقام الدعوى رقم 89012 لسنة 78 وتطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى النيابة العامة.

دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة

جاء في دفاع هاني سامح المطالبة بعدم قبول دعوى مرتضى منصور استنادا للمادة ٦٧ من الدستور وقال ان دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن “الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وقيم العدالة الإنسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين ومرقص فهمي وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد إلى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل إمام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما أثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم أنف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد”.

وقالت الدعوى: “هذه الدعوى شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب المسلمين وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسة الاغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص ارقص غصب عنى ارقص ينشبك حلمك بحلمى ارقص”.

وأضافت الدعوى: "القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك".

وقال هاني سامح في دعواه: “عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من إنشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي”.

واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.

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