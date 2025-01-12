قصة حب بين ريهام عبد الغفور وهذا النجم في ظلم المصطبة

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أحداث دورها في مسلسل ظلم المصطبة في أحد الديكورات على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وتجمعها المشاهد التي يتم تصويرها بالفنان إياد نصار، الذى تنشأ بينهما قصة حب خلال أحداث العمل، مما يعرضها للعديد من الأزمات في العمل.



واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير، لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

ويعكف المخرج هاني خليفة في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة كي يتم تصوير عدد من مشاهد مسلسل ظلم المصطبة بها خلال الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوعين وبعدها تعود أسرة العمل بديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.



ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

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