الخميس 16 يناير 2025
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اقتصاد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر الارز اليوم،
سعر الارز اليوم، فيتو

 تشهد الفترة الحالية  زيادة  الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان، كما شهد  ارتفاعا ملحوظا 

سعر الأرز اليوم  الخميس  

وتشهد  أسعار الأرز الشعير زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. 

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

 

بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي

 

سعر الارز
سعر الارز

 

حازم المنوفي: 2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز

المنوفي: وزارة التموين تدرس استيراد الأرز من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي

الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان

 اكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، التي شهدت ارتفاعًا بنحو ألفي جنيه للطن.

 

وأشار المنوفي، إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.

سعر الارز
سعر الارز

 

 أسعار الأرز الشعير

وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث سجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت الأسعار ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. 

بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.

زيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان

وأضاف المنوفي أن الزيادة الحالية في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، خاصةً في ظل استعدادات التجار لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن الجمعية تواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي.

كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.

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