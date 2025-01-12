إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا خلال 2024

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا خلال عام 2024، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

وأوضح التقرير مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 420 مليون جنيه، حيث دخلت الخدمة ثلاثة مشروعات رئيسية تخدم 63 ألف مستفيد، منها مشروعان في مركز بني مزار بقرية السعدية التي بلغ عدد المستفيدين فيها 15 ألف مستفيد، وقرية نزلة خلف التي بلغ عدد المستفيدين فيها 18 ألف مستفيد، بالإضافة إلى مشروع بقرية بردنوها بمركز مطاي بإجمالي 30 ألف مستفيد.

محطة مياه جزيرة تل بني عمران

كما أشار تقرير مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا إلى تنفيذ 16 مشروعًا لتحسين خدمات مياه الشرب خلال العام بتكلفة إجمالية بلغت 490 مليون جنيه، مما ساهم في تحسين الخدمات لنحو مليون و650 ألف مستفيد، تضمنت المشروعات ايضًا توسعات محطة مياه ديرمواس التي استفاد منها 464,930 مواطنًا، وتجديد محطة مياه جزيرة تل بني عمران.

بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه بمركز ديرمواس التي استفاد منها 10,327 مواطنًا، كما تم تنفيذ مشروعات أخرى بمراكز مغاغة وملوي وسمالوط، منها محطة مياه برطباط التي تخدم 27,545 مواطنًا، وتجديد محطة مياه الشيخ عتمان التي استفاد منها 154,652 مواطنًا.

مياه السعدية ببني مزار

بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة مياه السعدية ببني مزار التي تخدم 270,313 مواطنًا، وتجديد محطة مياه البرنسات بمطاي التي تخدم 110,903 مواطنين.

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