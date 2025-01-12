الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة لمساندة أبنائهم قبل امتحان الانجليزي بالإسكندرية (صور)

أولياء الأمور يفترشون
أولياء الأمور يفترشون الأرصفة لمساندة أبنائهم

افترش العشرات من أولياء الأمور  لطلاب وطالبات أولى ثانوى بمحافظة الإسكندرية اليوم، الأرصفة والشوارع المحيطة من أمام بعض اللجان بمنطقة سموحة ومدرسة مجمع مدارس عبد السلام المحجوب وذلك للاطمئنان على أبنائهم الطلاب خلال مراجعتهم لمادة اللغة الإنجليزية  قبل الدخول  لتأدية الامتحان، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

 وحرص أولياء الأمور على الجلوس بالشوارع المجاورة للجان ومطالبة أبنائهم الطلاب بالمراجعة النهائية للمادة قبل الدخول لأجواء الامتحان وسط تواجد مسئولي المدرسة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتيسير دخول الطلاب. 

وأكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات اليوم 648183 طالبًا بالتعليم العام والفن.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

 

 وقام ( أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

 

 

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

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الفصل الدراسي الاول الثانوية العامة الاسكندرية تعليمالإسكندرية

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