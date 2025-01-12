وزير العمل و"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يُوقعان بروتوكول تعاون في دمج ذوي الهمم في "سوق العمل"

وقع كل من محمد جبران وزير العمل، ود. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل..

وبحسب بيان الوزارة يأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وقال الوزير جبران إنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها،وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم،لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل، والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، وبقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به، والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.

من جانبها أوضحت د. إيمان كريم على التزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول، تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة،والمُشاركة مع "الوزارة"، في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل،والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة.

وكذلك مُشاركة "الوزارة" في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها،والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.

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