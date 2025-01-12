الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر": شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول
ads

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة تغطية ورصد مستوى امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول.

مؤسس "أمهات مصر" تواصل رصد امتحانات النقل: شكاوى من تفاوت صعوبة نماذج الامتحان

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن مستوى الامتحانات تنوعت بين التعليم والمتوسط والصعب، حيث أكد أولياء أمور أن امتحان البيولوجي للصف الثاني الثانوي بإدارة الوراق التعليمية في الجيزة جاء سهلًا وفي مستوي الطالب المتوسط.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وتابعت: امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي جاء متوسط الصعوبة، كما جاء امتحان مادة العلوم بالنموذج (ب) بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية صعب وفوق مستوي الطالب المتوسط، حيث قال أولياء أمور عن مستوي ونماذج الامتحانات: "الامتحان ٣ نماذج، ٢ سهل وواحد صعب، والمفروض ال٣ صعب أو سهل، منعًا للظلم"، بحسب أولياء الأمور.

 

أمهات مصر: امتحانات مبشرة في أول يوم لصفوف النقل بالفصل الدراسى الأول

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع ثاني أيام امتحانات منتصف العام

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "يعني ايه الامتحان ثلاث نماذج مختلفة ومتفاوت الصعوبة، ليه طالب يمتحن نموذج سهل وطالب نموذج صعب؟".

وأضافت ولي أمر أخري: "فعلًا ثانية ثانوي الامتحان نماذج اتنين كويسين وواحد صعب، والله بنتي خارجه من اللجنة من العياط، ولو مكنتش متأكدة إنها مذاكرة كنت قولت علشان مذاكرتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم اتحاد امهات مصر امتحان مادة العلوم إمتحانات الفصل الدراسي الاول
ads

الأكثر قراءة

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة

أول تحرك من "الرياضة" بعد أزمة بعثة نادي بيراميدز

بينها التليفون والبريد الإلكتروني، النواب يقر ضوابط إخطار النيابة للتحقيق مع المتهمين

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي السوبر الإسباني

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

وزير العدل يرد على طلب تسجيل التحقيقات فيديو وصور

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية