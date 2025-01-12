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محافظات

محافظ سوهاج يحيل مسئولين بالوحدة المحلية لمركز أخميم للنيابة العامة

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة عدد من مسئولي الأملاك والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومهندس المساحة إلى النيابة العامة، والذين تسببوا في تسليم المبنى القديم للوحدة المحلية بالمخالفة للصادر لصالحهم حكم قضائي مما أضاع على الدولة مساحات من الأرض المسلمة.

محافظ سوهاج يحيل عدد المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للنيابة العامة 

وتبين أن المسئولين قاموا بتسليم مساحة أرض من أملاك الدولة العامة بالزيادة عن المساحة المحكوم بها قضائيًا، مما يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العامة.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أملاك الدولة ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ سوهاج رصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة والتعامل معها

وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، تحقيقًا للشفافية وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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محافظ سوهاج للنيابة العامة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

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