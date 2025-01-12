ماجد المصري يشارك بعملين في مسلسلات رمضان 2025

يشارك الفنان ماجد المصري خلال السباق الرمضاني لعام 2025، بعملين، الأول منهم مسلسل إش إش الذى يشارك في بطولته مع الفنانة مي عمر، ويلعب شخصية معلم يسكن في حارة شعبية، ويتزوج من “إش إش” التي تعمل راقصة درجة ثالثة، وتقوم بدورها الفنانة مي عمر.



أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

أما العمل الثاني فهو ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيد الناس، الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، ومن المفترض أن يبدأ ماجد المصري تصوير أحداث دوره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم التعاقد على العمل.



أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص يقوم بنصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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