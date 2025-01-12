الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد سعد يحتل المرتبة الأولى في إيرادات الأفلام ليلة أمس

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

حقق فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، إيرادات بلغت مليون و525 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت بدور العرض السينمائي. 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد. 

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم. 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته. 

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدشاش محمد سعد إيرادات فيلم الدشاش اخبار الفن زينة

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: أحمد سعد يوثق قصة حياته في ألبومه الجديد.. الدشاش يكتسح البوكس أوفيس.. إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة.. وسارة الطباخ تستئصل ورم سرطاني

رقم ضخم لـ "الدشاش" بدور العرض السينمائي
ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

الشهود يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية