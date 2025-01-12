الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

رئيس مجلس الدولة يلبي دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

لبي المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة دعوة من المستشار محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية في ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".

قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال

شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد سيادته على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.

تأتي هذه المشاركة تجسيدًا للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعمًا للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.

وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.

مداخلات علمية مثمرة من جانب  قضاة محكمة الاستئناف الإدارية

وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار عبد الفتاح فكير  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيدًا بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب  قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.

وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية البلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية

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