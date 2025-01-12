حكم الكلاسيكو يبشر الملكي وهذه أرقامه مع الريال وبرشلونة

كلاسيكو الأرض، كشفت تقارير صحفية أن الحكم خيسوس خيل مانزانو، الذي سيدير نهائي كأس السوبر الإسباني، يثير تفاؤل ريال مدريد قبل الكلاسيكو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أدار مانزانو 50 مباراة سابقة لريال مدريد، حقق فيها الفريق 39 انتصارًا (78%)، وتعادل في 6 مباريات (12%)، وخسر 5 مرات (10%).

وأخرج الحكم الإسباني في مباريات ريال مدريد 5 بطاقات حمراء (بمعدل 0.10 في المباراة الواحدة) و93 بطاقة صفراء.



وقاد مانزانو 41 مباراة لبرشلونة، حيث حقق الفريق 26 انتصارًا (63%)، وتعادل في 7 مباريات (17%)، وخسر 8 مرات (20%).

كما أخرج مانزانو 10 بطاقات حمراء (بمعدل 0.24 في المباراة الواحدة) و101 بطاقة صفراء في مباريات البارسا.

تاريخ حكم مباراة برشلونة وريال مدريد مع الكلاسيكو

وسيقود مانزانو، اليوم، الكلاسيكو الرابع في مسيرته، بعد أن ظهر في 3 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل مواجهات الكلاسيكو التي أدارها مانزانو انتهت بفوز ريال مدريد، وكان آخرها كان على ملعب مونتجويك الأولمبي خلال الجولة الـ11 من الدوري الإسباني 2023-24، عندما فاز الملكي بنتيجة (1-2).

كما أدار مباراة الكلاسيكو التي انتهت بنتيجة (3-1) في البرنابيو، خلال الجولة التاسعة من موسم 2014-15، ومباراة الجولة الـ30 من موسم 2020-21 التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-1) على ملعب فالديبيباس خلف الأبواب المغلقة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة



تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قنوات SSC NEWS HD، SSC HD1، SSC SD1، SSC HD5، MBC MASR 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.