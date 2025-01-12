الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

سويسرا تعرض استضافة قمة تجمع بوتين وترامب لحل الأزمة الأوكرانية

ترامب وبوتين،فيتو
ترامب وبوتين،فيتو

أفادت صحيفة "لوتان" بأن سويسرا مستعدة لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الأزمة الأوكرانية إذا طلبا ذلك.

يوريسرا تعتزم دعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".

 

ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو قوله: "بعد القمة في بورجنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".

لكن الصحيفة بالمقابل لفتت إلى أن السلطات السويسرية لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر. منوهة بأن البلاد هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الزعيمين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن في 10 يناير عن وجود استعداد للقاء مع الرئيس الروسي.

لقاء ترامب من جهته صرح الكرملين بأن بوتين مستعد للقاء ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.

وأحيت عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا.

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الأزمة الأوكرانية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطات السويسرية الكرملين الولايات المتحدة

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