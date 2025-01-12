الأحد 12 يناير 2025
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التصريح بدفن سائق توك توك تخلص من نفسه بتناول مبيد حشري في سوهاج

التصريح بدفن سائق
التصريح بدفن سائق توك توك

قررت النيابة العامة بمركز طهطا بسوهاج برئاسة المستشار المحامي العام لنيابات شمال سوهاج بالتصريح بدفن سائق توك توك بعد توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة الذي تخلص من نفسه داخل توك توك بوضع مبيد حشري على الكشري وتناوله؛ وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة أثناء وقوفه بجانب الطريق. 

 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور قسم طهطا يفيد بوفاة أحمد م غ  42 عامًا سائق - داخل دراجته البخارية" توك توك " على جانب الطريق بقسم طهطا.
سائق توك توك يتخلص من نفسه بوضع مبيد حشري فى الكشري بسوهاج 

وتبين وجود جثة المذكور علي مقعد القيادة داخل دراجته البخارية" توك توك " المتوقفة على جانب الطريق المشار إليه بالقرب من مسكنه وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وعثر بحوزته علي مبلغ مالى – هاتف محمول - مبيد حشري داخل كيس بلاستيكي صغير كما عثر داخل التوك توك على بقايا طعام " كشري" تم التحفظ عليهم  ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.
 

بإجراء التحريات تبين قيام سالف الذكر بالتوجه لمحل للمبيدات الحشرية وشراء مبيد حشري والتوجه عقب ذلك لمكان الواقعة. 
 

 أفاد كل من: والد المتوفي  محمد خ ع م- 72 عامًا بالمعاش وزوجة المتوفى أنوار خ ض ر- 29 عامًا ربة منزل بإقدام المذكور على الانتحار بوضع مبيد حشري على الكشري وتناوله  وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية. 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة  قررت بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية.

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