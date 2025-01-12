الأحد 12 يناير 2025
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في أسبوع. 


السوق الكويتية


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس محققًا خامس مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 8000 نقطة لأول مرة في 9 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي الوطني وبنك وربة بنسبة 1.1% و7% على التوالي.


وكان بنك وربة قد أعلن عن  توقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة الغانم من رأس مال بنك الخليج بقيمة 498.1 مليون دينار كويتي.
 

 

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.4% محققًا أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.


وفي قطر 


تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلًا أدنى إغلاق يومي في أسبوعين متأثرًا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8% وسط ترقب المستثمرين لنتائجه المالية يوم الإثنين المقبل.


وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.2% ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين.


وفي الإمارات 


استقر مؤشر فوتسي أبوظبي حول أعلى مستوياته في شهرين بعد أن فقد مكاسبه المبكرة بنهاية جلسة الخميس بضغط من تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2% ليهبط من أعلى مستوياته في 11 شهرا.


بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.4% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ مايو من عام 2014 بدعم من ارتفاع سهمي ديوا وإعمار للتطوير بنسبة 1.4% و2.2%  والأسواق في انتظار اعلان نتائج الاقتصاد الأمريكي.


والذي كان من أول بوادره انخفاض عدد الوظائف التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق له.

 

أداء السوق السعودية

 

أما عن أداء السوق السعودية في أسبوع، فقد سجل المؤشر العام للسوق تاسي تراجعا نسبته 0.04% فاقدًا 4.8 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 12,097.75 نقطة مقابل 12,102.55 بالأسبوع الماضي.


وجاءت خسائر السوق السعودية خلال الأسبوع بضغط 3 قطاعات كبرى شهدت أداءً سلبيًا، بصدارة قطاع المواد الأساسية الذي هبط 1.39%، وتراجع قطاع البنوك 1.06%، وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 0.28%.
وفي المقابل، شملت المكاسب 14 قطاعا تصدرها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بارتفاع نسبته 10.96% وارتفع قطاع الاتصالات 0.21% ليخالف أداء القطاعات الكبرى.


وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 32.85 مليار ريال مقابل 33.34 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 40.76%، ليصعد متوسط قيم التداول إلى 8.2 مليار ريال.

 

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