الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

نص البيان المشترك لاجتماع اللجنة الوزارية بين مصر وإريتريا والصومال

بدر عبد العاطي يبحث التعاون مع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان (صور)

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المملكة العربية السعودية بدر عبد العاطي الجمهورية العربية السورية سوريا

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