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رياضة

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

تعادل فريقا إشبيلية وفالنسيا إيجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني

أحرز هدف التقدم لفالنسيا لوبس في الدقيقة 60 وأدرك ادريا هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 90.

 

ترتيب إشبيلية وفالنسيا

إشبيلية يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

ويقبع فالنسيا في المركز العشرين برصيد 13 نقطة من نفس عدد المباريات.

 

إشبيلية وفالنسيا

في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، عبّر جارسيا بيمينتا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز أمام فالنسيا، مشيرًا إلى الحاجة إلى التعافي بعد الهزيمة الثقيلة أمام ألميريا

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الدوري الإسباني إشبيلية فالنسيا اشبيليه وفالنسيا

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