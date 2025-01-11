أيتن عامر توجه رسالة غامضة: مش مسامحة ومش هسامح

فاجأت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بتوجيه رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت آيتن عامر: "في مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبدًا ولا بيقدر يسامح اللى اتسببوا فيها".



وتابعت: "بيتناسي ويكمل بس بترجع تظهر تانى كدة كل فترة والتانية، والغريب إنه رغم مرور الوقت الوجع مبيقلش.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي وكل ظالم، أنا مش مسامحة ومش هسامح".

آخر أعمال أيتن عامر

وكان آخر أعمال أيتن عامر في الدراما، الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «إفراج» مع الفنان ياسر جلال،وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير،عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي،عايدة رياض.

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