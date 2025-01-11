متحدث الحكومة: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من كل الأعمال داخل المتحف المصري الكبير باستثناء بعض اللمسات البسيطة داخل متحف مراكب الشمس، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة، بخلاف أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة.

جسر المتحف المصري الكبير والأهرامات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "جار العمل على الانتهاء من الجسر الذي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات".



زيادة أعداد السائحين

ولفت: نستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح أجنبي سنويا خلال السنوات المقبلة، وافتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في تحقيق المستهدف.



وكان قد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي الحالي لجميع مكونات الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح.

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