إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة نتيجة هبوط أرضي في كنيسة بالمنيا

أُصيب ثلاثة أشخاص نتيجة هبوط أرضي وقع في قطعة أرض فضاء داخل كنيسة الأخوة بإحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة.

كنيسة الأخوة بقرية المكسرين في المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع هبوط أرضي في أرض فضاء داخل كنيسة الأخوة بقرية المكسرين.

كنيسة الأخوة في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة ثلاثة طلاب هم: وسيم باسم يوسف (19 عامًا)، مارفل رضا سام (7 سنوات)، ورنا عوني حبيب (10 سنوات)، جميعهم مقيمون في منشية النصر بمركز أبوقرقاص.

مستشفى الفكرية في أبوقرقاص

تنوعت إصاباتهم بين جروح وسحجات بالإضافة إلى اشتباه وجود كسور تم نقل المصابين إلى مستشفى الفكرية في أبوقرقاص لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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