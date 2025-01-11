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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة فى تعاملات اليوم السبت فى أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 326 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 301 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 292 دراهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 250 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2336 درهما.

أسعار الذهب عند اعلى مستوى 


عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس الماضى لتصل إلى أعلى مستوى في قرابة أربعة أسابيع، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تضرر سوق العمل في الولايات المتحدة من التشديد النقدي.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.7% أو 18.4 دولار عند 2690.80 دولار للأوقية، بعدما لامست 2696.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر (2716.4 دولار).

 

أسعار الذهب فى ختام الأسبوع

 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات أمس الجمعة وسط حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما عزز الطلب على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي لتقييم مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية ويُتوقع أن تكون الوظائف قد زادت بمقدار 164,000 وظيفة في ديسمبر، بعد قفزة قدرها 227,000 وظيفة في نوفمبر.

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