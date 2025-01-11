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جامعة سوهاج تنفذ 47 قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة "بداية"

جامعة سوهاج تنفذ
جامعة سوهاج تنفذ 47 قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة "بداية"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة نجحت في تنفيذ ٤٧ قافلة طبية وبيطرية، وذلك خلال مشاركتها في تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وبداية " والتي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف بناء الإنسان المصري وتحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين والفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.

 

 جامعة سوهاج نجحت في تنفيذ ٤٧ قافلة طبية وبيطرية خلال عام 

وأضاف النعمانى أن الجامعة نجحت فى تنفيذ ٤٧ قافلة طبية وبيطرية لقري ومراكز المحافظة خلال عام ٢٠٢٤م حيث تم توقيع الكشف الطبي وعلاج ٣١٢٠٤ حالة مرضية، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية والصحية والتوعوية بالمجان للفئات المستحقة من أهالي قري مبادرة حياة كريمة.

 تنفيذ ٤٧ قافلة طبية وبيطرية خلال عام ٢٠٢٤ وتوقيع الكشف الطبي وعلاج ٣١ الف 204 حالة مرضية

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الكلية شاركت في تنفيذ ٢٢ قافلة طبية، مضيفًا أن القوافل نجحت فى توقيع الكشف الطبي وعلاج ١١٢٠٤ حالة مرضية، وتحويل عدد منهم لإجراء عمليات جراحية بالمستشفى الجامعي، وقد شملت العديد من التخصصات الطبية مثل الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، وغيرها من الأمراض.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة عميد كلية الطب البيطري، أن الكلية نفذت ٢٥ قافلة خلال العام حيث ساهمت القوافل فى تقديم خدمات طبية بيطرية وعلاجية للمواشي لتحسين إنتاجيتها، والتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض والاوبئة المنتشرة بينها وكيفية العناية بالثروة الحيوانية والداجنة، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة أبناء القرى والنجوع التى تعتمد على المواشي كمصدر رزق لهم، حيث تم توقيع الكشف الطبي وعلاج مايقرب من 20 الف حالة مرضية، إلى جانب ما قامت به القوافل دور وقائي عن طريق رش حظائر الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية للحالات المتواجدة.

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