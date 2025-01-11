السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تاجيل ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

أجلت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًّا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ"الكيان المدمج" وذلك لجلسة 9 فبراير المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تولوا مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخواني يحيى موسى الحرية الشخصية للمواطنين القيادي الإخواني يحيى موسى المستشار وجدى عبد المنعم تعطيل أحكام الدستور جنايات امن الدولة العليا قسم قصر النيل مجمع محاكم بدر محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج لجلسة 9 فبراير

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

اليوم، ثاني جلسات محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"

حبس 3 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه في الاتجار بالمخدرات بالقاهرة

أول تحرك من النيابة بشأن شاب متهم بقتل والديه في 15 مايو

اليوم، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"

من الاستدراج إلى التقطيع، اليوم أولى جلسات محاكمة "أم هاشم" المتهمة بقتل الطفلة مكة

حبس دجال كرموز بتهمة تصوير وابتزاز السيدات

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معدل نمو الاقتصاد المصرى والمستهدف للعام المالي 2024/ 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية