تراجع مبيعات سيارات أودي ومرسيدس الألمانية وتأخر طرح الكهربائية

مبيعات سيارات أودي.. أعلنت أودي الألمانية عن تراجع مبيعاتها بشكل كبير خلال عام 2024 ، وذلك بعد انهيار مبيعات سيارات السيدان الفاخرة مثل أودي A8



كما انهارت مبيعات سيارات مرسيدس S-Class أيضًا، حيث انخفضت مبيعات سيارة الليموزين الفاخرة من شتوتجارت بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، وأنهت العام بـ 8,809 وحدات فقط.

وتفوقت لكزس LS على A8, قامت تويوتا بريميوم بتسليم 2,163 وحدة، بانخفاض قدره 3.2% عن العام السابق.



وأعلنت سيارات أودي عن بديل A8 الكهربائي لعدة سنوات، وفقًا لتقرير نشرته Auto Motor und Sport العام الماضي، فإن أودي تمدد دورة حياة A8 الحالية، وتم تأجيل استبدالها بالسيارة الكهربائية على ما يبدو إلى عام 2027، في هذه الأثناء، يمكن أن تخضع سيارة الغاز لتحديث ثانٍ لمواجهة S-Class و7 Series المحدثة القادمة في عام 2026.

وفيما يخص سيارات LS، فقد أعطت لكزس سيارتها الرائدة لمسة خفيفة في نهاية عام 2023، لذلك هناك احتمال كبير ألا يأتي بديل لها في أي وقت قريب، من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيستمر في وجود محرك احتراق داخلي أم أن لكزس تخطط لخليفة كهربائي.

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