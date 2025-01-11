يقدم لكم موقع فيتو موعد مباراة الفيحاء واتحاد جدة في الدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفيحاء واتحاد جدة في الدوري السعودي

تقام مباراة الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمواجهة الفيحاء والاتحاد

وتنقل شبكة قنوات SSC السعودية مباراة الفيحاء والاتحاد عبر قناة SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي

وSSC1 HD بتعليق عيسى الحربين، وحاتم بطيشة.

الاتحاد ضد الفيحاء

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

ويحتل فريق الفيحاء، المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط حققها من انتصار و5 تعادلات مقابل 7 هزائم.

مواجهات الاتحاد والفيحاء

جمع الفريقان من قبل 20 مباراة في كافة البطولات، انتصر الاتحاد في 14 مواجهة، وخسر 5 مناسبات.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الفيحاء في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش- دانيلو بيريرا- سعد آل موسى.

الوسط: ماريو ميتاي- حسام عوار- فابينيو- مهند الشنقيطي.

الهجوم: عبدالإله هوساوي- كريم بنزيما- ستيفن بيرجوين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.