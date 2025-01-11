السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

الرئاسة اللبنانية: جوزيف عون سيزور السعودية

عون، فيتو
عون، فيتو

قالت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت، إن الرئيس جوزيف عون سيزور المملكة العربية السعودية.

العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان

في سياق متصل، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس بالرئيس اللبناني "جوزيف عون".

إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن بالرئيس السيسي وجه التهنئة الحارة إلى الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكدًا إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر ستظل دائمًا داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

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