السبت 11 يناير 2025
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رياضة

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة استاد أبيدجان

كولر
كولر

دوري ابطال إفريقيا، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان تشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة. 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري  أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان.

 

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا

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الأهلي كولر ستاد أبيدجان

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