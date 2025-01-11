السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لمسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تشارك الفنانة ريهام حجاج في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل أثينا الذى بدأت تصوير أحداثه منذ أيام قليلة، وتلعب خلاله العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا،  و تدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

ومسلسل أثينا من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج فونتاج، تدور قصته خلال 15 حلقة مليئة بالتشويق والمفاجآت، ويشارك في العمل كل من سوسن بدر، محمود قابيل، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، ونبيل عيسي.

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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