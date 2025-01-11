السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الشئون الخارجية بالصحفيين تنظم اليوم حوارا مفتوحا حول "نزع الألغام في المنطقة العربية"

أسامة القصيبي، مدير
أسامة القصيبي، مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام،فيتو

تستضيف لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، اليوم السبت، السيد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع "مسام" لنزع الألغام، في حوار مفتوح حول موضوع "نزع الألغام في المنطقة العربية.. بين المخاطر والتنمية". 

 

ملف نزع الألغام 

 من جانبه أشار حسين الزناتي، إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية جراء الألغام المزروعة في العديد من الدول العربية نتيجة الحروب والصراعات المسلحة، مثل اليمن وسوريا وليبيا والعراق، كما يتناول الحوار جهود مشروع "مسام"، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الإنسانية المتخصصة في إزالة الألغام، ويعرض الاستراتيجيات المتبعة لتخفيف المخاطر الناجمة عن هذه الألغام التي تهدد حياة المدنيين، وتعطل عملية التنمية في تلك المناطق.


وأضاف الزناتي، أن هذه الفعالية تأتي في وقت حساس تتزايد فيه الدعوات على المستويين المحلي والدولي لإنهاء معاناة ضحايا الألغام والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة. 
وتابع الزناتي، أن الحوار المفتوح سيناقش الحضور دور الإعلام في نشر الوعي حول خطورة الألغام وضرورة دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف نزعها وإعادة الحياة إلى الأراضي الملوثة بها.

قضايا التنمية والمجتمع المدني 


ودعا الزناتي، الصحفيين والإعلاميين المعنيين بقضايا التنمية والمجتمع المدني، وكذلك المهتمين بالشأن العربي والدولي، لحضور هذا اللقاء الهام الذي أعدته الزميلة الصحفية منال الوراقي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ملف نزع الألغام نزع الألغام الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت بالأسواق

الجزر يبدأ من 3 جنيهات ومفاجأة عن الليمون، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أخبار مصر: قصة تعرض مصر لعاصفة ثلجية، علقة موت لفنان سوري شهير على يد مسلحين بدمشق، زلزال يهز إثيوبيا، انخفاض كبير بالذهب

بعد 3 أعوام من الحادث، شاب ينفذ وعده للطفلة شروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش بالمنوفية

بعد كارثة وليمة المسجد الأموي، قرار عاجل من محافظ دمشق بشأن تنظيم الفعاليات (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة بـ 33 جنيهًا واليوسفي يبدأ من 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيهًا

منوعات

المزيد

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة 10/1/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية