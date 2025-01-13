السيرك القومي.. مهنة فرعونية قديمة تم تقنينها في الستينيات.. استعان في البدايات بالخبرة الروسية.. و«الحلو» و«عاكف» أشهر العائلات المتخصصة في ترويض الحيوانات

السيرك، عالم مملوء بالأساطير والقصص، وفن السيرك متميز وفريد من نوعه، أما مهنة السيرك فهى قديمة منذ عهد الفراعنة، ظهرت فى مصر بين عائلات كمهنة أهلية فى حلقات متنقلة حتى أتم تقنينها فى الستينات.

وفى عام 1962 تقدم ثروت عكاشة وزير الثقافة بطلب إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يطالبه فيه بإنشاء السيرك، ووافق الرئيس وافتتح السيرك رسميا فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1966.

وفى هذا اليوم أمر الرئيس بإخلاء بعض شوارع القاهرة المقرر أن يسير فيه موكب السيرك لكى تبدأ العروض، وكانت الأفيال والحيوانات والخيول تجوب شوارع القاهرة وبدأت شهرة السيرك المصرى حتى أصبح السيرك المصرى بعد عام واحد من إنشائه فى قمة مجده، وفى الترتيب الثالث على مستوى العالم من حيث قوته وتأثيره وتنوعه حتى أن العروض الأجنبية جاءت إلى مصر من مختلف دول العالم لتقدم فقرات عروضها داخل خيمة السيرك المصرى.

فقرات وألعاب وترويض الحيوانات

استعان السيرك فى بدايته بخبراء من الروس كأقوى وأشهر اللاعبين فى عالم السيرك، وأدخلت على العاب السيرك حيوانات كثيرة ومتنوعة مثل الأسود والنمور والأفيال والثعابين، وفى عام 1968 أنشأت مدرسة السيرك التي كانت تدعم الفقرات الموجودة، وكذلك ابتكرت فقرات وألعاب جديدة عن طريق الاحتكاك بالعالم الخارجي حتى أصبح السيرك المصرى عام 1973 عبارة عن ثلاثة برامج يقدمها كل من سيرك النيل وسيرك القاهرة وسيرك الجيزة، إلا أن مدرسة السيرك أغلقت عام 1983 ومنذ ذلك التاريخ أصبح السيرك يقدم رياضات واستعراضات وأكروبات.

الجد محمد الحلو أبو السيرك



وفى حوار سابق لمحاسن الحلو مدربة الأسود والنمور بالسيرك القومى عام 2000، أن جدها على الحلو هو أول من أدخل السيرك مصر من خلال احتكاكه بالأجانب الذين يأتون عن طريق الميناء الذى يعمل به فأعجبته فكرة السيرك، وبدأ يطبقها فى مصر في زمن الخديو عباس بتقديم فقرة اتزان، وهى عبارة عن مكان يقف فيه ويرفع مدفعا على كتفه ويضرب المدفع وهو لايزال على اتزانه، وفى أحد الأيام كان الخديو حاضرا العرض وكاد الحلو يختل اتزانه والطلقات مصوبة تجاه الخديو فوضع على الحلو يده على فوهة المدفع ليتفادى مواجهة الخديو وأصيب فى يده، وبعد ذلك فكروا فى إدخال الحيوانات فى لعب السيرك بجانب الأكروبات.

محاسن الحلو أول مدربة أسود

وفى العشرينات بدأ استخدام أقفاص حديدية للحيوانات المفترسة فى السيرك وبدأت عروض الحيوانات وكانت المدربة محاسن الحلو ــ وهى ابنة محمد الحلو الكبير ــ أول مدربة أسود ونمور فى مصر والعالم العربى بعد أن دربت 80 أسدا ونمرا، وقد تعرضت لهجوم من نمر أثناء البروفات وكادت تسقط على الأرض ويلتهمها النمر، لكنها استعادت توازنها فورا وسيطرت عليه بضربات سوطها ليرتدع ويلتزم بتعليماتها، ورغم ذلك لم تكرم حتى الآن.

لعبة ترويض الأسود

ثم جاءت مرحلة ترويض الثعابين وهناك بطلتان تخصصتا فى ترويضها وهما لويزا راقصة الباليه التى انضمت إلى ألعاب السيرك عام 1962 كانت تقدم الفقرات وتعرض فقرة الثعابين وترقص معها، والثانية هى فاتن الحلو التى اعتزلت تدريب الأسود والنمور بعد أن هاجمها أسد وكاد أن يقتلها فانتقلت إلى ترويض الثعابين العملاقة.

أنوسة كوتة أصغر مدربة

وكانت أحدث نجمات السيرك أنوسة كوتة أصغر مروضة الأسود والنمور وهى زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، وتنتمي لأشهر عائلة مصرية تعمل في مجال ترويض الحيوانات الشرسة، واسمها الحقيقي محاسن، وهي ابنة المدرب مدحت كوتة، وحفيدة مدربة الأسود الشهيرة محاسن الحلو، وهى حاصلة على ليسانس حقوق ودبلومة فى القانون وقدمت العديد من عروض السيرك فى مختلف دول العالم.

نعيمة عاكف لاعبة الاكروبات ابنة عائلة عاكف

السيرك الثانى هو سيرك أولاد عاكف اللى أسسه فى مصر اسماعيل عاكف فى طنطا سنة 1912، وكان يعمل مدرب للجمباز واللياقة البدنية بمدرسة البوليس، ولكنه لم يستمر بالتدريس وكون السيرك الشهير " بسيرك عاكف" الذى اشتهر بالاستعراض وترويض الوحوش والأكروبات فى مصر ومن أشهر لاعبيه كانت الفنانة نعيمة عاكف فى الأكروبات، والمشي على الحبل قبل شهرتها فى السينما.

أما عن دور عائلة عاكف فى إنشاء السيرك القومى فيقول محمد عاكف شقيق الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف فى مجلة اليمامة السعودية عام 1980، فقد أنشأت عائلة عاكف فى البداية سيركا كبيرا ببلاد الشام فى البداية، ثم عادوا إلى مصر وأسسوا مسرحا سمى مسرح العالم الأخضر، بعد ذلك أنشأ كل لاعبا من عائلة عاكف سيركا خاصا به يجول به المحافظات والبلاد.

قرار جمهورى بإنشاء السيرك

وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بإنشاء السيرك القومى فتمت الاستعانة بجميع العائلات الفنية التى لها تاريخ مع السيرك، وكانت بداية العمل بعقود مؤقتة حتى عام 1969 حيث تم تعيين جميع لاعبي السيرك كموظفين فى قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

حوادث شهيرة للسيرك القومى

من أغرب حوادث السيرك القومى كانت لمحمد الحلو الذى هجم عليه أحد الأسود ونهشه أثناء العرض، ورغم ذلك وقف الحلو بكل شجاعة يحيى جمهوره الحاضرين وكأنه لا يشعر بالألم حتى توفى أمام الأسد سلطان الذى فتك بمدربه، وأصيب سلطان بعدها بالاكتئاب حزنا على مدربه وأضرب عن الطعام حتى مات، كما تعرض ممدوح الحلو أحد أفراد العائلة لهجوم شرس من أسد أثناء تقديم عرض بمدينة العريش في أغسطس 2001، ونجا من الموت بعد أن تمكن من إطلاق النار على الأسد أثناء مهاجمته له.

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