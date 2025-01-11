السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هيثم دبور يطرح روايته الجديدة "كعبة المجاذيب" في معرض الكتاب 2025

رواية كعبة المجاذيب،فيتو
رواية كعبة المجاذيب،فيتو

 يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب هيثم دبور بعنوان "كعبة المجاذيب"، حيث تأتي ضمن إصدارات الدار التي تطرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

 

هيثم دبور 

وهيثم دبور روائي وسيناريست كتب للسينما عدد من الأفلام مثل "فوتوكوبي"، "عيار ناري"، "وقفة رجالة". 

ونال عدد من الجوائز مثل أفضل سيناريو في مهرجان "وهران" عن فيلم فوتوكوبي، جائزة ساويرس ٢٠١٦ لأفضل سيناريو لم يتم إنتاجه بعد، والقائمة القصيرة لجائزة ساويرس أفضل سيناريو 2014 عن سيناريو "فوتوكوبي". 

كما كتب هيثم دبور عددا من الأفلام الروائية القصيرة ومنها "فردي"، "ماتعلاش عن الحاجب" الذي حصل على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير، بالإضافة إلى أفلام تسجيلية مثل "التحرير 2011" الحائز على جائزة اليونسكو من مهرجان فينسيا، وأفضل فيلم في مهرجان أوسلو. 

كما حققت أعماله الأدبية نجاحا كبيرا ومنها رواياته "صليب موسى"، "حظر نشر".

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لكاتب هيثم دبور هيثم دبور كعبة المجاذيب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
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