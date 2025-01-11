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الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى قبل ساعات من أمطار نوة الفيضة الكبرى

الإسكندرية ترفع حالة
الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار، فيتو

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في حركة الرياح. 

 

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2025 ضراوة، والتى تهب خلال ساعات، وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.


واستعدت محافظة الإسكندرية للتقلبات الجوية والنوات بفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.


وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

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محافظة الإسكندرية شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع هيئة الأرصاد الجوية

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