4 توصيات لوفد قومي حقوق الإنسان خلال زيارته لمحافظة أسيوط

اختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، زيارتها الميدانية لمحافظة أسيوط بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد ومتابعة الجهود التنموية بالمحافظة والتعرف على أهم التحديات فى هذا الشأن.

زيارة قومي حقوق الإنسان لأسيوط

وأكد محمد ممدوح، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الزيارة عكست حرص المجلس على دعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية والحقوق الاقتصادية في محافظات الصعيد، مشيدًا بالدور الرائد الذي يلعبه محافظ أسيوط ورئيس الجامعة في هذا الإطار. ودعا إلى استمرار التنسيق والتعاون المشترك من أجل حماية ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

توصيات زيارة قومي حقوق الإنسان لأسيوط

وانتهت الزيارة الي مجموعة من النتائج والتوصيات:

-إطلاق "مبادرة 5 دقائق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، التي تستهدف تخصيص أول محاضرة بالفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة أسيوط لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

- اقتراح توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسيوط لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

- تنظيم المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجامعة والمحافظة، والجهات المعنية، لعرض التجارب الناجحة والتحديات في هذا المجال.

- استمرار التعاون مع وزارة المالية في عقد ورش العمل والندوات لنشر مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.

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