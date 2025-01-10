مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع موناكو 2-2 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نانت الذي يلعب له مصطفى محمد مع موناكو بهدفين لمثلهما في اطار مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك مصطفى محمد 77 كبديل في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وسجل أهداف نانت كل من ماركوس أبلين في الدقيقة 12 وكينجسلي أميان في الدقيقة 46، فيما سجل أهداف موناكو، بيل أومبولو في الدقيقة 52 محمد ساليسو في الدقيقة 59.

تشكيل نانت أمام موناكو



وجاء تشكيل نانت أمام موناكو، كما يلي:

حارس المرمى: أنتوني لوبيس.

خط الدفاع: كيلفن أميان، وجان تشارلز كاستيلو، وناثان زيزي، ونيكولاس بالوا، ونيكولاس كوزا.

خط الوسط: سوربا توماس، ويوهان ليبينانت، ودوجلاس أوجوستو.

خط الهجوم: ماتياس أبليني، وموسيس سيمون.

وتواجد على مقاعد البدلاء برفقة مصطفى محمد، كل من: جين كيفين دوفيرن، وماركوس كوكو، وجون فيلب جبامين، وفلوريان مولات، وباتريك كارلجرين، ولويس لورو، وهيربا جيراسي، ديهماين أسوماني.

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