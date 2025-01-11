السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

السيارات الملاكي، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات الملاكي الجديدة والزيرو خلال شهر  ديسمبر من العام الماضي 2024، بلغ 15.683 سيارة ملاكي. 

 

إجمالي السيارات الملاكي المرخصة خلال شهر ديسمبر الماضي 

ووفق ما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، بلغت السيارات المرخصة نحو  15.683 سيارة ملاكي بزيادة عن شهر نوفمبر السابق عليه الذي سجل 12.894 ألف سيارة بفارق زيادة بلغ 2.789 سيارة. 

 

إجمالي تراخيص موديلات 2025

واوضحت الادارة العامة للمرور بالتعاون المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات،  وسجلت السيارات الملاكي موديلات 2025 في ديسمبر الماضي إجمالي سيارات 10.097 سيارة بزيادة عن 7.072 سيارة ملاكي في نوفمبر الماضي بمعدل زيادة بلغ 3.070 سيارة. 



إجمالي تراخيص موديلات 2024

وتابع تقرير الإدارة العامة للمرور بالتعاون المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات،   عدد السيارات الملاكي المرخصة كموديل 2024 بإجمالي 4.075 سيارة بينما كانت في نوفمبر الماضي بواقع 4.462 سيارة بفارق تراجع بلغ 387 سيارة.



تراخيص موديلات 2023

أما تراخيص السيارات الملاكي الزيرو موديلات 2023 , فقد بلغت مبيعاتها 855 سيارة بينما كانت في نوفمبر الماضي بواقع 820 سيارة بزيادة 35 سيارة. 



تراخيص موديلات 2022

أما تراخيص السيارات الملاكي موديل 2022, فقد سجلت 347 سيارة في ديسمبر الماضي بانخفاض 48 سيارة عن نوفمبر الذي سجل 395 سيارة.



تراخيص موديلات 2021

أما موديلات 2021, فقد بلغت مبيعاتها في ديسمبر الماضي 261 سيارة بينما كانت في نوفمبر السابق عليه 193 سيارة بارتفاع بواقع 68 سيارة.

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