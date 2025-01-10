أول قرار في اتهام شاب بإضرام النيران في والدته بالشرقية

تباشر نيابة الشرقية العامة التحقيق في اتهام شاب عشريني بالتعدي على والدته، وإضرام النيران فيها داخل المحل الخاص بهم بدائرة قسم شرطة الصالحية، إثر مشادة لفظية بينه وبين والدته، لمعاتبته بسبب سوء تصرفاته وسلوكه غير السوي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم ومواجهتهم بأقوال المتهم.

شاب يشعل النيران في والدته لمعاتبته بسبب سوء تصرفاته وسلوكه غير السوي.

وكانت الأجهزة الامنية بالشرقية تلقّت إخطارا بشأن ما تبلغ بنشوب حريق داخل محل بدائرة قسم شرطة الصالحية ونتج عن الحريق إصابة سيدة بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم.

بانتقال قوة أمنية الي محل البلاغ، تبين من التحريات الأولية وأقوال الشهود أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها شاب يبلغ من العمر24 عاما، وأنه قام بالتعدي على والدته وإضرام النيران فيها داخل المحل الخاص بهم ، إثر مشادة لفظية بينه وبين والدته لمعاتبته بسبب سوء تصرفاته وسلوكه غير السوي.

تمكنّت القوات من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحجزالمتهم لحين ورود التحريات.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

عقوبة الجناية السجن المؤبد

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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