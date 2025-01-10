تحصين 132 ألف رأس حيوان من خلال 180 قافلة بيطرية مجانية في 2024

أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية تقريرا يتضمن حصاد انشطته خلال عام 2024، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين وخاصة الصغار منهم وفي جميع المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية.

وأضاف أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية خلال هذا العام الماضي بلغ ١٨٠ قافلة تم تنفيذها في عدد ١٩٥ قرية من القري الأكثر احتياجا في ٢٠ محافظة شملت محافظات الصعيد والدلتا وكذلك المحافظات الحدودية

• محافظات الصعيد وهي الفيوم - بني سويف - المنيا – اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر – أسوان - الجيزة

• محافظات الدلتا وهي دمياط - المنوفية - الغربية –البحيرة – القليوبية – الشرقية – الإسكندرية - الدقهلية – كفر الشيخ

• المحافظات الحدودية وهي جنوب سيناء – شمال سيناء وومرسي مطروح واسوان وقامت هذه القوافل بفحص عدد ١٣٢٧٧١ حيوان لعدد ٥٤٩٩٤ مستفيد من صغار الفلاحين

وتابع ان الدورات التدريبية في المحافظات المختلفة من خلال هذه القوافل بلغ ٣٢ دورة تدريبية متخصصة في الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي وعلاج العجول الرضيعة وتشخيص وعلاج التهابات الضرع وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات عدد ٥٨٥ طبيب بيطري، وأن اجمالي عدد الندوات الارشادية من خلال القوافل البيطرية عدد ١٨١ ندوة كما بلغ عدد المستفيدين من صغار الفلاحين والمرشدين الزراعيين والمرشدين البيطريين عدد ٥٤٣٠ مستفيد كما بلغ اجمالي عدد النشرات الارشادية التي تم توزيعها خلال القوافل البيطرية عدد ١٣ نشرة ارشادية باللغة العربية البسيطة بالإضافة الي الرسوم التوضيحية وقد تم توزيعها علي عدد ٢٠٠ مستفيد من الافلاحين اللذين يجيدون القراءة او أبنائهم المتعلمين وكذلك المرشدين الزراعيين والبيطريين

وأضاف "فاضل" انه خلال 2024 تم انتاج عدد ٣٥٥٧٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الابقار المتميزة في انتاج الالبان واللحوم من سلالات (الهوليشتين - البرون سويس- السمينتال- الانجص) وانتاج عدد ١٨٥٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس المصري المتميزة في انتاج الالبان كما تم انتاج عدد ٤٩٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس الإيطالي الخليط المتميزة في انتاج الالبان وكذلك انتاج عدد ٣٦٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق اغنام الدربر والعساف والبرقي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة والمرغوبة للمستهلك المصري وايضا عدد ٢٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الماعز االبور والزريبي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة والمرغوبة للمستهلك المصري

وأوضح "فاضل" ان المعهد ساهم بدور فاعل في المشروع القومي لتحسين السلالات المحلية عن طريق التوسع في تطبيق التلقيح الاصطناعي باستخدام سائل منوي متميز في تحقيق زبادة نسبية في انتاج الالبان واللحوم حيث تم اجراء التلقيح الإصطناعى الاصطناعي لعدد ٩٤٨٢ بقرة و٢٦٤٥ جاموسة وعدد ٦٠٠ نعجة و١٥٠ ماعزة كما تم تطبيق عمليات نقل الاجنة في الأغنام والابقار

وفحص ٤٠ رسالة سائل منوي واردة من أوروبا وكندا وأمريكا ضد الأمراض التناسلية لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة التي تنتقل من خلال قصيبات الساءل المنوي المجمد واجراء التحاليل المعملية لتشخيص الامراض التناسلية للحيونات المستوردة داخل المحاجر المصرية لعدد ٥٢٠٠ عجلة هولشتين عشار وعدد ٢٧٠٠ عجله هولشتين للتربية وعدد ٤٩٠٣٠٠ عجل تسمين والذي يساهم حماية البلاد من الامراض الوافدة.

وأكد انه تم القيام بعدد ٤٨٠ زياره ميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني المختلفة في جمهورية مصر العربية وذلك لتقييم الحالة التناسلية لهذه المزارع وكذلك لتشخيص مسببات الإجهاض وضعف الخصوبة ومشاكل العجول الرضيعه والتهابات الضرع والحوافر ووضع برامج العلاج والتوصيات الوقائية المناسبة وكذلك متابعه النتائج علي ارض الواقع وفحص تنكات اللبن للتأكد من سلامة للتأكد من سلامة الضرع وكذلك لمعرفة الميكروبات المختلفة بالمزارع من حيث الكم والكيف للتأكد من سلامة القطيع وكذلك طرق الحليب السليمة وتقييم مسببات التهاب الضرع فى الحيوانات الحلابه بالمزارع المختلفة ووضع الاساليب الحديثه فى العلاج وخاصة مشكلة التجبن الكحولى وكذلك الاشراف الدوري علي مراكز التلقيح الاصطناعي المختلفة بجمهورية مصر العربية ( العباسية – سخا – العامرية – بنى سويف ) مرة كل ثلاث شهور لمتابعة طرق تجميد وحفظ السائل المنوى واجراء الفحص الدوري للطلائق في هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية وكذلك الفحص الدوري لقصيبات المنوي المنتجه من هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية

• شارك المعهد فى مشروع تطوير مركز التلقيح الإصطناعى بسوهاج والذي يعتبر إضافة قوية لمنظومة انتاج الساءل المنوي في مصر وإضافة أيضا للمشروع القومي لتحسين السلالات المحلية

• التعاون مع مزرعه الزهراء لتقييم الخيول العربيه تناسليًا ووضع خطط التلقيح والتربية بالمحطة

• التعاون مع جمعية الامبا (جمعية منتجى الالبان المصرية) عن طريق الندوات الارشادية والزيارات الميدانية للمزارع التابعة للجمعية من خلال بروتوكول تعاون بين المعهد والجمعية يشمل تقديم جميع خدمات المعهد للمزارع التابعه للجمعية مقابل الرسوم المتفق عليها في البروتوكول

• التعاون مع قطاع الامن الغذائى التابع للقوات المسلحه فى تطوير الاداء التناسلى للقطعان الحلابه بالمزارع المختلفة التي يمتلكها القطاع.

• شارك المعهد في ورشة عمل في سلطنة عمان بعنوان”ورشة عمل مجلس تصدير الالبان والاجبان الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول الانظمة التنظيمية لقطاع الالبان والاجبان الامريكية‟.

• تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في القطعان عالية الادرار في مصر بالتعاون مع جامعة سيفا للتدريب بحضور ما يزيد عن ٧٥ متدرب من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والامارات وسلطنة عمان.

• تم تدريب عدد ٤١ مبعوث من ١١ دولة افريقية لمدة ٣ أيام بالمعهد علي استخدام الموجات فوق الصوتية في الرعاية التناسلية في حيوانات المزرعة.

• تم تنفيذ ورشة عمل علي انتاج الاجنه خارج الرحم في الابقار والجاموس وكذلك علي الاخصاب المجهري في الخيول وذلك بحضور خبراء من البرازيل والولايات المتحدة الامريكية هولاندا والمكسيك.

• تم تجديد اعتماد عدد ١٥ اختبارات معملي لتشخيص الامراض التناسلية الفيروسية والبكتيرية وفقا للمواصفة ١٧٠٢٥ من قبل الايجاك.

• تم تجديد اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الايجاك وفقا للمواصفة ٢١٠٠١

• تم تجديد منضومة الإدارة بالمعهد من قبل الايجاك وفقا للمواصفة ٩٠٠١

• تم اعتماد المعهد من قبل منظمة الكوميسا في مجال تشخيص الامراض التناسلية كمعمل ستالايت لاب لجميع الدول الافريقية الأعضاء بالمنظمه

• تم ترشيح المعهد من قبل اللجنه البيولووجية للمنضمه العالمية للصحة الحيوانية لاعتماد المعهد من قبل المنظمة العالمية للصحة االحيوانية كمعهد معتمد في الصحة التناسلسة ورعاية المواليد الحديثة وتشخيص وعلاج امراض الضرع في الحيوانات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط

• تم تطوير معامل قسم بحوث التلقيح الاصطناعي بالمعهد حيث تم تطوير عدد ٥ معامل خاصة بتقييم السائل المنوي وتجميد السائل المنوي وبيولوجيا السائل المنوي والاخصاب المعملي والحقن المجهري.

• تم تطوير قاعة الاجتماعات والتدريب الرئيسية بالمعهد

• تم تطوير ورفع كفاءة مزرعة التجارب البحثية التدريبية بالعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.