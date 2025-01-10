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اقتصاد

اختفاء كيا جراند سيراتو 2025 من السوق المصري

اختفاء كيا جراند
اختفاء كيا جراند سيراتو 2025 من سوق المصري، فيتو

سيارات كيا، اختفت سيارات جراند سيراتو 2025 من قوائم الزيادة الجديدة، مما يشير إلى اختفائها من معارض السيارات لعدم توفيرها، فيما ارتفعت الطرازات الأخرى من كيا خلال شهر يناير الجاري.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات كيا، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا إكسيد موديل 2025 وجاء سعر السيارة في مصر كالتالي: 
 

الفئة الأولي هاي لاين بسعر مليون و449 ألفا و900 جنيه بدون تغيير.
 

الفئة الثانية بانوراما هاي لاين بسعر مليون و549 ألفا و900 جنيه بدون تغيير.
 

الفئة الثالثة بانوراما توب لاين بسعر مليون و649 ألفا و900 جنيه بدون تغيير.

 

 

مواصفات محرك سيارات كيا إكسيد
 

زودت سيارات  كيا إكسيد بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريبًا لكل 100 كم. 

ويتوفر للسيارة ايرباج في الأمام والجانبين وستائر هوائية مع فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني ودعم الفرامل وايموبليزر والتوازن في المرتفعات والمنحدرات ونظام تعزيز اتزان السيارة وغير ذلك من وسائل الأمان التي تشمل مثبت سرعة وكشافات شبورة وحساسات للركن.

 

اختفاء سيارات كيا جراند سيراتو الجديدة بمصر 


ولم تتضمن القائمة السعرية الجديدة سيارات كيا جراند سيراتو التي لم تطرح كموديلات 2025 بمصر بعد ويتوقع أن يتم طرحها كموديلات السنة الجديدة بصورة منفردة في الفترة المقبلة. وكانت آخر أسعار للسيارة كالتالي: 
الفئة الاولي LX FO بسعر 1,299,900 جنيه.
الفئة الثانية EX CAM  بسعر 1,429,900 جنيه.
الفئة الثالثة High line  بسعر 1,499,900 جنيه.
Topline آخر سعر لها 669.900 ألف جنيه وغير متوفرة حاليًا.

 

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