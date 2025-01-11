موسم الاعتزال فى الزمالك.. شيكابالا وعبد الشافي الأبرز، والسعيد الناجى الوحيد

يبدو أن نادى الزمالك سيكون على موعد مع فقدان أبرز نجومه مع نهاية الموسم الجارى وهما محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، ومحمد عبد الشافى الظهير الطائر.

وكان شيكابالا أعلن عن قراره بإنهاء مسيرته الكروية بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى وذلك خلال تصريحات بأحد البرامج التلفزيونية، وقد يترك هذا القرار فراغًا كبيرًا فى قلب عشاقه، إلا أنه فى الوقت ذاته يعدّ بمثابة خطوة طبيعية بعد مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات واللحظات التاريخية مع القلعة البيضاء.

ورغم أن شيكابالا فى شهر فبراير الماضي، أعلن تجديد عقده لمدة موسمين مع الزمالك لينتهى فى يونيو من عام 2026، إلا أن اللاعب استقر على تعليق الحذاء بنهاية الموسم.

وعلمت «فيتو» أن هناك بعض لاعبى الزمالك يريدون استمرار شيكابالا فى الملاعب حتى نهاية عقده إلا أن اللاعب لا يريد الاستمرار أكثر من ذلك فى الملاعب.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن شيكابالا يقوم بدور كبير جدًا داخل غرف خلع الملابس وعلى علاقة جيدة بجميع اللاعبين ولذلك يرغبون فى استمراره.

شيكابالا الذى بدأ رحلته الاحترافية مع كرة القدم فى الزمالك عام 2003 وشارك فى أكثر من 470 مباراة مع جميع الأندية التى لعب لها، نوى الاعتزال وهو القرار الذى سيكون صعبًا على جماهير ميت عقبة.

ليس شيكابالا فقط الذى استقر على الاعتزال بنهاية الموسم، بل إن القلعة البيضاء ستفقد نجمًا تاريخيًا آخر بنهاية الموسم وهو محمد عبد الشافي.

وعلمت فيتو أن عبد الشافى قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائى مع انتهاء الموسم الجارى خاصة أن عقده ينتهى فى نفس الموعد أيضًا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تريد تجديد عقد اللاعب بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى ولكنها ستخير اللاعب بشأن تجديد عقده عامًا إضافيًا خاصة أنه اقترب من جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

وقال إن عبد الشافى استقر على الاعتزال بنهاية الموسم خاصة أن الزمالك حل أزمة الظهير الأيسر بالتجديد لأحمد فتوح وتواجد محمد حمدى المعار من إنبى والمغربى محمود بنتايك المعار من سانت إيتيان الفرنسي، وأصبحت مشاركة صاحب الـ39 عامًا صعبة للغاية.

فيما أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن عبد الله السعيد صاحب الـ39 عامًا أيضًا سيستمر مع الزمالك موسما إضافيا على الأقل وهى رغبة مشتركة بين الإدارة واللاعب.

وقال إن السعيد يقدم مستويات مميزة مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء فى الميركاتو الشتوى لموسم 2023-2024، وقادر على العطاء لذلك تحدثت معه الإدارة فى التجديد لموسم أو اثنين وهو ما رحب به اللاعب.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد ليس لديه أى شروط مادية لتجديد عقده مع الزمالك ومنفتح على التجديد خاصة بعد حصده أول لقب مع الفريق وهو السوبر الإفريقى ورغبته فى الاستمرار بحصد البطولات وتحقيق الأرقام القياسية الفردية.

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