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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، وفاتح تريم، مدرب الشباب، تشكيل فريقيهما للقمة التي تجمعهما اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي ضد الشباب 

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تشكيل الشباب ضد الأهلي 

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الأهلي ضد الشباب 

ويدخل "الراقي" اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

بينما يحتل الشباب ضيف هذا اللقاء، المركز السادس بنفس عدد نقاط الأهلي، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف، حيث حقق أيضًا الفوز في 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

موعد مباراة الأهلي والشباب 

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب 

تملك شبكة قنوات شركة الرياضية السعودية "SSC Sports" حقوق بث المسابقات المحلية السعودية، ومنها الدوري السعودي للموسم الحالي.
SSC 1 HD
SSC 1 SD

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الأهلي الشباب يايسله فاتح تريم الدوري السعودي

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